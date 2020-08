Costa d’Avorio: presidenziali, partito di Gbagbo candida l’ex premier Affi N'Guessan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fronte popolare ivoriano (Fpi), il partito dell'ex presidente della Costa d'Avorio, Laurent Gbagbo, ha nominato l’ex primo ministro Pascal Affi N'Guessan come candidato alle elezioni presidenziale del prossimo 31 ottobre. “Sono un candidato vincente e vinceremo. Sono un uomo di pace e riconciliazione”, ha detto N'Guessan ai membri del partito subito do po l’investitura, avvenuta ieri. La candidatura di Affi N'Guessan pone fine così alle speculazioni circa la possibile candidatura dello stesso Gbagbo, che attualmente risiede in Belgio dopo essere stato assolto dall'accusa di crimini contro l'umanità ed autorizzato a rientrare nel proprio paese. In precedenza anche l’ex ministro degli Esteri ivoriano Marcel Amon-Tanoh, alleato di lunga data del presidente Alassane Ouattara, aveva annunciato l’intenzione di correre per la presidenza alle elezioni generali del prossimo 31 ottobre. "Abbiamo costruito ponti, ma abbiamo dimenticato di costruire ponti tra uomini", ha detto Amon-Tanoh in un discorso tenuto per annunciare ufficialmente la sua candidatura. Secondo quanto riferito da fonti vicine ad Amon-Tanoh citate dalla stampa locale, l’ex ministro degli Esteri dovrebbe inoltre annunciare nei prossimi giorni la formazione del suo nuovo partito politico. Amon-Tanoh si è dimesso a marzo dall’incarico di ministro degli Esteri, che ricopriva dalla fine del 2016, dopo che Ouattara aveva designato il premier Amadou Gon Coulibaly – deceduto improvvisamente lo scorso 8 luglio – come candidato alla presidenza del Raggruppamento degli outfetisti per la democrazia e la pace (Rhdp), il partito al governo in Costa d'Avorio. (segue) (Res)