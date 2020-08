Molise: mercoledì torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone ha convocato per mercoledì prossimo 5 agosto alle ore 10:30, la prossima seduta del Consiglio regionale che inizialmente doveva tenersi lo scorso 29 luglio. L'Assemblea sarà chiamata a esaminare un lungo ordine del giorno di oltre 60 punti fra documenti politici, atti amministrativi e proposte di legge. Fra gli argomenti di maggior interesse spacca la discussione della mozione a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Manzo, Fontana, Nola e Primiani sui provvedimenti da adottare per la "Carenza di personale medico e paramedico presso le strutture sanitarie pubbliche della Regione Molise". Subito dopo il Consiglio si occuperà del problema della "Emergenza ambientale in Molise. Provvedimenti "Sanità in Molise, nuovo POS 2019-2021"; "Mantenimento e operatività di tutti i reparti e servizi degli Ospedali di Termoli, Agnone, Isernia e Venafro e implementazione di servizi sanitari nella struttura dell'Ospedale Vietri di Larino tra cui un punto di primo intervento, la riattivazione della camera iperbarica, il potenziamento della riabilitazione e dell'Hospice"; "T Trasporto pubblico locale (Tpl) rimodulazione corse scolastiche"; "Riattivazione dei contributi per l'incentivazione del turismo scolastico e sociale"; "Soppressione del presidio di Polizia Ferroviaria della Stazione di Campobasso"; "Istituzione di un Albo regionale delle manifestazioni storiche, culturali, folkloristiche e dei presepi del Molise"; "Covid 19 effettuazione tamponi o test sierologici ai rappresentanti delle forze dell' ordine in servizio nel Molise - Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Penitenziaria e Polizia Locale. Dotazione di tutti i dispositivi di protezione e sicurezza". (segue) (Gru)