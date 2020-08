Turismo: Spagna, crollo del 97,7 per cento di turisti stranieri a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di turisti stranieri nel mese di giugno in Spagna è sceso del 97,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto reso noto oggi dal rapporto dell'Istituto nazionale di statistica di Madrid (Ine) che ha evidenziato, contestualmente, un crollo della spesa del 98,6 per cento (133 milioni di euro) a causa degli effetti della pandemia del coronavirus. La vicina Francia è stata il principale paese di provenienza con 64.895 turisti, il 31,7 per cento del totale, anche se il dato rappresenta un calo del 93,2 per cento rispetto a giugno del 2019. (Spm)