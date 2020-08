Ponte Genova: De Micheli, sicurezza è principio che deve ispirare azione di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi tutto il Paese avrà l'evidenza delle ragioni per le quali stiamo facendo scelte restrittive sul autostradale e stradale". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ospite di "Agorà Estate" su Rai 3. "Oggi ricordiamo che a causa di inefficienze sono morte 43 persone", aggiunge. "L'efficienza della ricostruzione non può cancellare un principio fondamentale ovvero quello della sicurezza. Stiamo facendo di tutto per intensificare anche a fronte di disagi e polemiche, i controlli di sicurezza. Stiamo costruendo un programma di nuove infrastrutture. Oggi l’inaugurazione è un ricordo affettuoso nei confronti delle vittime e delle famiglie, ma anche un monito dei principi che devono ispirare la nostra azione di governo", conclude De Micheli.(Rin)