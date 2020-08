Maltempo: Coldiretti, grandinate killer fanno strage nei campi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da nord a sud del Paese si sono verificati violenti temporali con pesanti danni all’agricoltura: in Campania nel Sannio e in Irpinia chicchi di grandine grossi come palline da ping pong sono caduti in alcune fasce di territorio senza lasciare scampo a uliveti, ortaggi in pieno campo, frutteti, vigneti e tabacco secondo il monitoraggio della Coldiretti. In Piemonte, nelle aree di Alessandria e Asti oltre 150 alberi abbattuti dal vento, serre divelte e danni alle coltivazioni di ortaggi mentre in Lombardia – continua la Coldiretti - dopo gli smottamenti nel Lecchese è allerta massima fra gli agricoltori per i nubifragi, in Emilia Romagna la tempesta di grandine e vento ha fatto strage di pere sugli alberi e abbattuto i filari dei vigneti, in Veneto nel Bellunese grandinate, alberi caduti e frane, bombe d’acqua nelle zone centrali del Molise. (segue) (Com)