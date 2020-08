© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vado in tribunale a Catania a testa alta per un processo assolutamente surreale". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di SkyTg24. "È chiaro a tutti gli italiani che si tratta di processi politici a modello 'Palamara' che vede alcuni protagonisti dell'epoca scappare in maniera ipocrita su una decisione che abbiamo preso tutti insieme", aggiunge il leader leghista. (Rin)