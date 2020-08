Umbria: Pd, oltre che disavanzo, i numeri smentiscono la Lega su sanità regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dal buco di bilancio di 10 milioni a un avanzo positivo di 233mila euro. I numeri si fanno carico di smentire la Lega sui conti in sanità: prendiamo atto che il presunto buco di bilancio per oltre 10milioni, annunciato settimane fa dal senatore della Lega Briziarelli e ribadito dall’assessore regionale Luca Coletto, ha cambiato natura, portando il segno più davanti ai conti della sanità umbra”. Lo ha dichiarato in una nota il gruppo regionale umbro del Partito democratico: "La maggioranza ora deve smettere di celare le proprie vere intenzioni in campo sanitario e di nascondere le proprie incapacità dietro presunte colpe del passato. Quel modello di organizzazione del sistema sanitario regionale che la Lega vuole mettere in discussione ha consentito negli anni all’Umbria di raggiungere livelli di eccellenza, di stare sul podio nazionale per ben 7 anni consecutivi e di reggere gli effetti della pandemia nonostante l’assenza di indirizzi unitari”. (Ren)