India: coronavirus, superati 1,8 milioni di casi e 38 mila decessi (2)

- L’India è il quarto paese ad aver superato i venti milioni di test, dopo la Cina, gli Stati Uniti e la Russia. Nella seconda metà del mese scorso c’è stata un’accelerazione nell’attività di test: ne sono stati effettuati più di cinque milioni tra il 15 e il 28 luglio, il maggior numero dei quali nell’Uttar Pradesh, seguito dal Tamil Nadu, dal Maharashtra, dall’Andhra Pradesh e dal Karnataka. Tra i pazienti positivi degli ultimi giorni ci sono anche il ministro dell’Interno, Amit Shah, ricoverato all’ospedale Medanta di Gurgaon, nell’Haryana, e il capo del governo statale del Karnataka, Bookanakere Siddalingappa Yediyurappa, ricoverato all’ospedale Manipal di Bangalore. Il Serum Institute of India (Sii) di Pune, nel Maharashtra, scelto come partner indiano per lo sviluppo del vaccino dell’Università di Oxford e della casa farmaceutica svedese-britannica AstraZeneca, ha ottenuto dall’autorità per i farmaci, Drugs Controller General of India (Dcgi), l’autorizzazione per la seconda e terza fase degli studi clinici. (segue) (Inn)