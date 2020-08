Bolivia: scioperi contro rinvio elezioni, presidente Anez invita a "riflettere" per rischio contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha chiesto alle organizzazioni sociali "riflessione" circa l'aumento dei rischi di contagio da nuovo coronavirus in occasione delle azioni di sciopero di massa previste da oggi per protestare contro la decisione di rinviare le elezioni generali. "Invito la popolazione alla riflessione perché stanno mettendo a rischio la salute e la vita non solo quella loro, ma anche delle loro famiglie", ha detto Anez nel corso di una intervista a "Bolivia Tv". "Per lo meno, se non pensano a loro stessi, pensino ai loro figli" dal momento che "non si sa come possa reagire l'organismo", ha aggiunto Anez. (segue) (Brb)