Bolivia: scioperi contro rinvio elezioni, presidente Anez invita a "riflettere" per rischio contagi (2)

- Le organizzazioni sociali vicine al Movimento al socialismo (Mas), il partito dell’ex presidente della Bolivia Evo Morales, danno il via da oggi a uno sciopero generale preso in protesta con la decisione del Tribunale supremo elettorale (Tse) di rinviare le elezioni generali a ottobre. Il voto è stato spostato per il timore che la data originaria del 6 settembre fosse incompatibile con l'andamento dei contagi del nuovo coronavirus, il cui picco è atteso in autunno. Le organizzazioni socialiste temono che un nuovo ritardo nell'apertura delle urne possa ritardare ulteriormente la chiusura della crisi politica nata con le dimissioni di Morales, a ottobre scorso, prolungando oltre i termini di legge il contestato mandato ad interim della presidente Anez. (segue) (Brb)