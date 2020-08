© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un governo che rinnova lo stato di emergenza senza emergenza e fa sbarcare migliaia di persone che poi fuggono contagiando mezza Italia è un governo surreale, complice del traffico di esseri umani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ospite di SkyTg24. "Far sbarcare tutti, soprattutto in questo momento, non è un comportamento serio. Non è da incapaci, ma da complici", conclude Salvini. (Rin)