Migranti: Cozzolino (Pd), incontro con Di Maio su flussi nel Mediterraneo

- "Ho incontrato ieri a Napoli, in qualità di presidente della commissione del Parlamento europeo per i rapporti con i Paesi del Nord Africa, il ministro degli affari esteri italiano On. Luigi Di Maio. Al centro dell'appuntamento uno scambio di opinioni sulla delicata situazione geopolitica dei Paesi del Nord Africa in particolare Libia e Tunisia. Il tema del rafforzamento di un’azione europea per consolidare la pace in quei territori, stabilizzare il quadro politico e governare i flussi migratori non è più rinviabile. L’Italia ha un ruolo decisivo in quest'area del Mediterraneo. Con il ministro abbiamo concordato alcuni specifici appuntamenti in sede comunitaria e nel Maghreb già nelle prossime settimane". Lo ha dichiarato in una nota l'europarlamente Pd Andrea Cozzolino. (Ren)