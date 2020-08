Romania: ministro delle Finanze, eviteremo la recessione tecnica nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sette mesi di quest'anno, è stata investita nell'economia la maggior somma dell'ultimo decennio e, grazie a ciò, la Romania eviterà la recessione tecnica nel 2020. Lo ha scritto il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu in un messaggio su Facebook. "Ottime notizie per i romeni a luglio. Abbiamo continuato a investire nell'economia romena. Dopo sette mesi, l'importo investito è il più alto degli ultimi 10 anni.", ha scritto Citu aggiungendo che "solo attraverso ingenti investimenti in questo momento terribile per l'economia globale possiamo garantire la crescita economica a partire dal 2021". "La Romania eviterà la recessione tecnica nel 2020 perché abbiamo preso e prenderemo le migliori misure per l'economia.", ha concluso Citu. (segue) (Rob)