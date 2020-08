Emirati– Iran: colloquio telefonico ministri Esteri, focus su cooperazione contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I responsabili della diplomazia di Emirati e Iran, rispettivamente Abdullah bin Zayed al Nahyan e Mohammad Javad Zarif, hanno avuto ieri sera una videochiamata riguardo la comune lotta contro la pandemia di coronavirus. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, il ministro degli Esteri degli Emirati, Abdullah bin Zayed al Nahyan, ha affermato durante la videochiamata con l’omologo iraniano che il rafforzamento della cooperazione bilaterale fra i due paesi può contribuire in modo importante alla lotta contro la pandemia. Il dialogo fra i due ministri giunge nel quadro di rapporti tesi fra l’Iran e le monarchie sunnite del Golfo, in particolare Arabia Saudita ed Emirati. I due ministri degli Esteri avevano già discusso in precedenza in merito alla lotta contro la pandemia, durante una conversazione telefonica avvenuta lo scorso marzo.(Res)