Serbia: deputati prestano giuramento per la costituzione del nuovo parlamento (2)

- Le liste presentate il 21 giugno erano in tutto 21, mentre non si è presentata la forza che all'opposizione raccoglie in sé i partiti tradizionalmente più "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs). Il movimento è stato fondato il 2 settembre 2018 e si presenta con una linea politica "trasversale" avendo al proprio interno il Partito democratico (Ds) di centro-sinistra, il movimento Dveri di centro-destra, il Partito popolare (Ns) e il Partito libertà e giustizia di centro. (segue) (Seb)