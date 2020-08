Usa: Partito repubblicano in fibrillazione per la possibile nomina di Kobach nel Kansas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un “aiuto” a Kobach in termini di visibilità è giunto paradossalmente dal Partito democratico, che spera in una sua vittoria per riuscire a strappare un seggio al Senato federale ai repubblicani. Il Partito democratico ha iniziato a trasmettere reclami pubblicitari che sottolineano il profilo marcatamente conservatore di Kobach, e che lo definiscono un fedele alleato di Trump, “che non accetterà compromessi sulla costruzione del muro (al confine con il Messico) e nei confronti della Cina”. Kobach ha anche ricevuto il sostegno finanziario del magnate dell’high-tech Peter Thiel, che ha iniettato quasi un milione di dollari in un super Pac a sostegno del candidato. In risposta, la leadership repubblicana e la Camera del commercio Usa ha lanciato un super Pac vicino al leader della maggioranza conservatrice al Senato, Mitch McConnell per sostenere la candidatura di Marshall. (Nys)