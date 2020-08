Usa: lo stallo sulle nuove misure emergenziali minaccia l’economia e la rielezione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I negoziati tra Repubblicani e Democratici per il varo del prossimo pacchetto multimiliardario di aiuti da destinare all’economia e all’occupazione Usa, stroncati dalla pandemia di coronavirus, restano bloccati ad un punto morto, nonostante l’esaurimento dei fondi per i contributi straordinari ai disoccupati. Lo riferisce oggi la stampa Usa, sottolineando che l’assenza di un’intesa tra i due partiti rischia di stroncare le possibilità di ripresa dell’economia e gettare nella disperazione milioni di cittadini Usa rimasti senza lavoro, e di minare così ulteriormente le possibilità di rielezione del presidente Donald Trump. I Democratici hanno eretto un muro contro le misure proposte dai Repubblicani, sostenendo che non siano sufficienti a far fronte alla portata dell’emergenza: a nulla è valso ieri, 2 agosto, un nuovo appello del segretario del Tesoro, Steven Mnuchim che ha esortato i leader democratici al Congresso – prima tra tutti la presidente della Camera, Nancy Pelosi – a tener conto dell’enorme onere arrecato al paese in termini di debito pubblico dagli interventi da migliaia di miliardi di dollari già varati dall’inizio dell’emergenza pandemica. (segue) (Nys)