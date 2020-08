Usa: lo stallo sulle nuove misure emergenziali minaccia l’economia e la rielezione di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova accelerazione dei contagi, cui diversi governatori Usa, specie di orientamento democratico, hanno risposto ripristinando i regimi di chiusura e distanziamento sociale dei mesi scorsi, rischia di causare frattanto una nuova impennata della disoccupazione, che era calata negli ultimi due mesi. “I decisori politici devono arrivare a comprendere che la riapertura non è sinonimo di ripresa” ha commentato Isaac Boltansky, direttore della ricerca politica presso Compass Point Research and Training citato da “The Hill”. La scadenza dei contributi straordinari di 600 dollari mensili per la disoccupazione minaccia 30 milioni di persone che hanno perso il lavoro negli Usa a causa del coronavirus, e di far schiantare i consumi in quel paese. Sono in scadenza anche gli stimoli e i prestiti garantiti per le piccole e medie imprese, che assieme ai contributi per i disoccupati avevano garantito consumi sostenuti nei mesi di maggio e giugno. (Nys)