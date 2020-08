Corea del Sud: coronavirus, tamponi per i marinai che si imbarcano dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i membri degli equipaggi di navi in partenza dalla Russia alla volta della Corea del Sud dovranno presentare all’arrivo certificati che attestino la loro negatività al coronavirus. Lo hanno stabilito le autorità sanitarie della Corea del Sud, precisando che l’obbligo è in vigore già da oggi, 3 agosto. I certificati dovranno essere emessi non oltre le 48 ore dalla partenza. La misura è analoga a quella adottata da Seul per tutti i cittadini stranieri in arrivo da sei paesi: Bangladesh, Pakistan, Kazakhstan, Kirghizstan , Filippine e Uzbekistan, e giunge in risposta alle decine di contagi da coronavirus tra gli equipaggi di navi da carico russe approdate in diversi porti della Corea del Sud nelle ultime settimane. Seul ha considerato di estendere la misura a tutte le persone in arrivo dalla Russia, ma per il momento ha deciso di limitarsi agli equipaggi delle navi. (segue) (Git)