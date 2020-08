Usa: Trump colloca funzionario accusato di islamofobia al dipartimento della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ritirato la nomina a sottosegretario per le Politiche di difesa dell’ex generale di brigata dell’esercito Usa Anthony Tata, ex funzionario del dipartimento di Stato, scrittore e contributore dell’emittente televisiva Fox News; la conferma della nomina, che richiede l’approvazione del Senato, era in dubbio a causa delle polemiche suscitata dalle accuse di “islamofobia” rivolte all’ex ufficiale. Trump ha scelto invece di collocare Tata come funzionario “facente funzioni” di vice-sottosegretario: tale nomina non richiede l’approvazione del Senato, avendo natura temporanea, e consentirà a Tata di assumere sostanzialmente il medesimo ruolo, sino a quando a succedergli sarà James A. Anderson, confermato per l’incarico a giugno. Quest’ultimo è impegnato a sua volta come sottosegretario ad interim per le Poliche di difesa, e in assenza di un’altra nomina di Trump per quell’incarico rimarrà inquadrato in tale posizione. Nei mesi scorsi Tata è stato duramente criticato per una serie di Tweet dove accusava ad esempio l’ex presidente Usa, Barack Obama, di essere un “leader terrorista” per il pagamento di alcuni riscatti milionari all’Iran, e dove definiva l’Islam “la religione più oppressiva e violenta che io conosca”. Tata aveva successivamente cancellato i tweet, dicendosi pentito d’averli pubblicati. La scorsa settimana la nomina dell’ex generale a sottosegretario ha subito una improvvisa battuta d’arresto, quando la commissione Servizi armati del Senato ha cancellato l’audizione per la conferma della nomina a pochi minuti dall’inizio. (Nys)