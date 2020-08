Russia: incendio in una centrale elettrica a Norilsk, un morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona è rimasta uccisa oggi in un incendio nella centrale termoelettrica n. 2 di Norilsk, nel Territorio di Krasnoyarsk, regione russa situata in Siberia. Lo ha detto un portavoce del dipartimento regionale del ministero delle Emergenze russo. “Dell’olio ha preso fuoco durante delle operazioni di manutenzione. L’incendio è circoscritto e non ha influenzato il processo tecnologico della centrale termoelettrica. Una persona è rimasta uccisa nell'incendio", ha detto il portavoce ai giornalisti. (Rum)