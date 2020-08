Usa: Partito repubblicano in fibrillazione per la possibile nomina di Kobach nel Kansas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano degli Stati Uniti si è mobilitato per tentare di scongiurare la nomina di Kris Kobach alle primarie del partito nello Stato del Kansas, in programma domani, 4 agosto. I vertici del partito sostengono la candidatura al Senato federale del deputato Roger Marshall, ritenuto la figura con le maggiori possibilità di convincere gli elettori indipendenti moderati e giungere così ad occupare il seggio del senatore uscente Pat Roberts. I sondaggi relativi alle primarie repubblicane per il Senato sono scarsi, e anche se sembrano favorire Marshall, cresce il timore ai vertici del partito di una vittoria di Kobach, che nelle ultime settimane ha beneficiato di un aumento della disponibilità economica della sua campagna. (segue) (Nys)