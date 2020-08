Usa: coronavirus, Trump contesta il quadro tracciato dall’infettivologo Fauci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Unti, Donald Trump, ha contestato le dichiarazioni dell’ifettivologo Anthony fauci in merito al peggioramento del quadro pandemico nel paese, definendole “sbagliate” in un tweet nel quale rilancia la testimonianza dell’infettivologo ed esperto di riferimento dell’amministrazione presidenziale di fronte al Congresso, lo scorso venerdì 31 luglio. In quell’occasione, Fauci aveva dichiarato che la situazione negli Stati Uniti è peggiore che in Europa perché molti Stati Usa non hanno “chiuso” l’economia e le interazioni sociali col dovuto rigore e tempismo. “Se guardiamo a quello che è accaduto in Europa, hanno chiuso o bloccato o si sono rifugiati in casa (…) nella misura del 95 per cento o più di ogni paese”, ha sostenuto Fauci. Trump ha contraddetto tale affermazione: “Falso! Abbiamo più casi perché abbiamo effettuato di gran lunga più test di qualunque altro paese, ben 60 milioni. Se avessimo effettuato meno test, avremmo meno casi. Quanto bene hanno fatto Italia, Francia e Spagna? Ora purtroppo anche in Europa ci sono nuovi focolai. Gran parte dei nostri governatori ha lavorato duramente e intelligentemente. Torneremo più forti!”, ha scritto il presidente. (segue) (Nys)