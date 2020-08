Malesia-Cina: Kuala Lumpur si appella all’Onu contro le rivendicazioni territoriali cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Malesia ha inviato una lettera alle Nazioni Unite, appellandosi contro le rivendicazioni territoriali della Cina sul Mar Cinese Meridionale, che Kuala Lumpur definisce prive di fondamento legale. La missiva, che pare segnalare un indurimento della posizione di Kuala Lumpur, è stata inviata dalla delegazione malese all’Onu al segretario generale Antonio Guterres, e afferma che il Paese del Sud-est asiatico “rigetta le rivendicazioni basate dalla Cina su diritti storici, o qualunque altra (rivendicazione di diritti di sovranità o giurisdizione, in riferimento alle aree marittime del Mar Cinese Meridionale circoscritte dalla ‘Nine Dash Line’, la linea tracciata da Pechino per delimitare le proprie rivendicazioni territoriali in quella regione. Nella missiva, Kuala Lumpur afferma anche che i diritti accampati dalla Cina cozzano con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos). I toni e i contenuti della missiva indirizzata a Guterres dalla delegazione malese all’Onu rievocano una recente presa di posizione comune di Stati Uniti e Australia in sede Onu, secondo cui “le rivendicazioni marittime di Pechino non hanno validità sulla base del diritto internazionale. (segue) (Fim)