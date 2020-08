Business news: Brasile, Tim registra calo degli utili del 24 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica Telecom Italia mobile Brasile (Tim Brasil) ha registrato un calo del 24 per cento dell'utile netto nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, nonostante la forte crescita di clienti registrata per il settore della telefonia fissa, nei servizi a banda larga e il mantenimento della base di clienti della telefonia mobile. La banda larga è cresciuta di quasi il 20 per cento nel periodo aggiungendo 606 mila clienti. Le linee telefoniche mobili con contratto sono rimaste invariate con 21,3 milioni di clienti, mentre le linee telefoniche mobili prepagate hanno registrato un calo dell'8,7 per cento, con 30,7 milioni di clienti. I ricavi netti del gruppo sono diminuiti del 6,5 per cento. In virtù di questo la società ha annunciato una proposta di riorganizzazione aziendale per ottimizzare i guadagni attraverso una maggiore efficienza operativa e finanziaria. (Res)