Business news: Colombia, produzione petrolio in calo del 18,1 per cento a giugno su anno

- La produzione petrolifera in Colombia è diminuita del 18,1 per cento a giungo, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, attestandosi sui 729.905 barili giornalieri. Lo rende noto il ministero delle Risorse minerarie e dell’Energia, secondo cui il calo si deve alla chiusura di alcuni pozzi a causa del calo del prezzo del greggio sui mercati internazionali e dell’emergenza coronavirus. La produzione del mese di giugno è stata inferiore dello 0,30 per cento rispetto a quella di maggio, quando sono stati prodotti 732.120 barili giornalieri. La produzione media nel primo semestre è stata di 812.927 al giorno, in calo dell’8,8 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Res)