Business news: Messico, nel secondo trimestre pil in calo del 18,9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel secondo trimestre del 2020, l'economia del Messico si è contratta del 18,9 per cento su anno e del 17,3 per cento rispetto al primo trimestre. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi) in un rapporto dominato dagli effetti finanziari della crisi del nuovo coronavirus. Il paese nordamericano, la cui economia aveva perso tra gennaio e marzo il 2,2 per cento del prodotto interno lordo (pil), è arrivato quindi al quinto trimestre consecutivo in perdita. Lo scotto peggiore lo paga il settore dell'industria, con un calo del 26 per cento, seguito dal terziario (-15,6 per cento) e dal primario (-0,3 per cento). Rispetto al primo trimestre, il manifatturiero ha ceduto il 23,6 per cento, contro il -14,5 per cento del terziario e il -2,5 per cento dell'agroalimentare. Nel solo mese di maggio, riferiva Inegi la settimana scorsa pubblicando l'indice globale dell'attività economica (Igae), il paese perdeva il 21,6 per cento del pil su anno, il 2,6 per cento su aprile. (Res)