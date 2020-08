Business news: Brasile, Petrobras, perdite per 2,7 miliardi di real nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha registrato perdite per 2,7 miliardi di real (443 miliardi di euro) nel secondo trimestre di quest'anno. Nei primi tre mesi del 2019 la società aveva realizzato un utile da 18,9 miliardi di real (3,1 miliardi di euro). Secondo quanto reso noto dall'azienda, il risultato è stato influenzato dal crollo dei prezzi dei prodotti petroliferi come effetto della pandemia di coronavirus e dalla contrazione dei consumi a causa delle misure di distanziamento sociale imposte per contenere la diffusione della Covid-19. Tra aprile e giugno, i ricavi di Petrobras sono ammontati a 50,8 miliardi di real (8,3 miliardi di euro), in calo del 29,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In relazione al primo trimestre, il calo è stato del 32,6 per cento. (Res)