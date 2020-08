Business news: Costa Rica, Banca centrale stima calo del 5 per cento del pil nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Costa Rica ha abbassato le stme di crescita del paese pronosticando un calo del 5 per cento del prodotto interno lordo (pil) a fine 2020, con un rimbalzo del 2,3 nel 2021. A inizio anno, l'autorità finanziaria aveva ipotizzato una crescita del 2,5 per cento, con un ulteriore incremento del 3 per cento nel 2021. Ad aprile, un mese dopo essere entrati nell'emergenza del nuovo coronavirus, il pronostico veniva tagliato fino a un calo del 3,6 per cento con un rimbalzo del 2,3 per cento per l'anno prossimo. "Quest'anno l'economia nazionale soffrirà la contrazione più forte dal 1982", ha detto il presidente della banca, Rodrigo Cubero, ricordando il calo del 7,3 per cento del pil. (Res)