Business news: Perù, presidente Vizcarra annuncia nuovi aiuti a famiglie più vulnerabili

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato nuovi aiuti alle famiglie più vulnerabili nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. Parlando durante un discorso alla nazione in occasione della Festa dell’indipendenza nazionale del Perù, Vizcarra ha annunciato un nuovo bonus di 760 sol (circa 180 euro) per otto milioni e mezzo di famiglie. “Questo bonus sarà erogato tra agosto e ottobre di quest'anno. Raggiungeremo tutte le famiglie vulnerabili del paese, sulla base del nuovo censimento preparato per questo scopo", ha detto il capo dello stato. Vizcarra ha inoltre annunciato una pensione di 200 sol (circa 48 euro) al mese per i bambini rimasti orfani a causa della pandemia, fino al raggiungimento della maggiore età. (Res)