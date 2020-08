Business news: Ecuador, governo coprirà consumi extra energia elettrica causati da quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Ecuador, Lenin Moreno, ha annunciato che il governo coprirà le spese extra del consumo di energia elettrica per i mesi che vanno da marzo ad agosto. “La decisione di chiudersi in casa durante la pandemia ha causato un aumento nel consumo di energia elettrica nelle abitazioni, per questo motivo ho preso la seguente decisione: il governo coprirà il valore del consumo extra di luce generato da marzo ad agosto”, ha detto il capo dello stato parlando dal palazzo presidenziale. Moreno ha quindi chiarito che verranno emessi nuovi moduli di pagamento che avranno gli stessi valori dei moduli emessi negli stessi mesi dell'anno scorso. La misura di applica a chi consuma fino a 500 Kwh. (Res)