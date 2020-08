Business news: Argentina, crisi del debito, approvata in Senato legge su ristrutturazione emissioni locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato dell'Argentina ha approvato all'unanimità il progetto di legge presentato dal governo del presidente Alberto Fernandez per il ripristino della sostenibilità del debito emesso sotto la legge argentina. Il progetto passerà adesso alla Camera in seconda lettura per la definitiva approvazione. La legge fa riferimento a titoli per un valore totale di quasi 42 miliardi di dollari e che rappresentano il 13 per cento circa del debito estero complessivo del paese. Lo stato argentino punta in questo modo a ottenere una ristrutturazione pari a quasi 20 miliardi di dollari e ad una ampia moratoria per i prossimi tre anni. "Oggi gli interessi di questi titoli sono in media del 7,58 per cento e la proposta li porterà al 2,39 per cento" ha detto il relatore per la maggioranza, il senatore Carlos Caserio. "Se osserviamo i pagamenti da qui al 2024 osserviamo che passano da 32,4 miliardi di dollari a 2,1 miliardi", ha aggiunto. Caserio ha quindi ribadito una massima che il governo Fernandez porta avanti su tutti i fronti della ristrutturazione del debito: "l'unico modo di pagare è crescendo". (Res)