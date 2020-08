© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 3 agosto, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana; schiarite in serata, sono previsti 15mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3971m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: pioggia.Piemonte: correnti atlantiche più fresche daranno luogo a tempo instabile o a tratti perturbato in montagna con acquazzoni e temporali diffusi. In pianura possibilità di temporali ma alternati a fasi asciutte e soleggiate; calo termico anche sensibile.(Rpi)