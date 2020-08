Estate: Anas, in primo fine settimana agosto traffico intenso su rete stradale (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Sud, lungo l' A2 "Autostrada del Mediterraneo" i volumi di traffico registrati rimangono in linea con quello del 2019 caratterizzati soprattutto da spostamenti di lunga percorrenza verso Calabria e Sicilia. In Puglia traffico intenso sulla SS101 "Salentina di Gallipoli" a Lecce e sulla SS16 "Adriatica" a Bari in direzione Otranto, in Basilicata flussi di traffico sulla statale 585 "Fondo Valle del Noce" in direzione del versante tirrenico lucano e calabrese e infine in Sicilia la circolazione è stata intensa sulla Tangenziale Ovest di Catania, lungo l' autostrada A29 Palermo-Mazara Del Vallo e lungo l'A19 Palermo-Catania, dove lo scorso 31 luglio Anas ha aperto al traffico il nuovo viadotto Imera rendendo fruibile la doppia carreggiata all'altezza di Scillato. (com)