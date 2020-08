Business news: Brasile, conti con l'estero registrano avanzo di 2,2 miliardi di dollari a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha chiuso i conti con l'estero nel mese di giugno 2020 con un saldo positivo di 2,2 miliardi di dollari. Lo riferisce la Banca centrale segnalando che si tratta del terzo mese consecutivo di surplus nelle transazioni correnti (acquisti e vendite di beni e servizi e trasferimenti di reddito del paese con altre nazioni). Grazie al dato di giugno, il deficit aggregato dei primi sei mesi dell'anno ha raggiunto i 9,7 miliardi di dollari, in calo del 53,6 per cento rispetto ai 20,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Anche negli ultimi 12 mesi fino a giugno 2020, il disavanzo ha raggiunto 38,2 miliardi dollari, in riduzione rispetto ai 43,1 miliardi di dollari registrato nell'aggregato degli 12 mesi precedenti. Il deficit è pari al 2,35 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) brasiliano. (Res)