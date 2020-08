Business news: Brasile, Petrobras avvia fase non vincolante di vendita pozzi in Alagoas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras ha annunciato l'avvio della fase non vincolante del processo finalizzato alla vendita di alcuni campi di estrazione petrolifera sulla terraferma e in acque poco profonde al largo dello stato di Alagoas. Oltre alle aree di estrazione fa parte del pacchetto anche un'unità di elaborazione del gas naturale (Upgn). In questa fase sarà verificato quante e quali aziende esprimeranno interesse all'acquisto. Le aziende interessate dovranno presentare le proprie credenziali per poter accedere alla fase vincolante nel corso della quale, dopo aver ricevuto le lettere di invito con le istruzioni dettagliate sul processo di cessione, comprese le linee guida per lo svolgimento della vendita, potranno inviare proposte di acquisto che saranno valutate della Petrobras. (Res)