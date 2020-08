Business news: Brasile, Petrobras avvia procedure per noleggio di tre nuove piattaforme galleggianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione della compagnia energetica brasiliana Petrobras ha approvato l'avvio delle procedure di appalto per il noleggio di tre nuove piattaforme petrolifere Fpso nel campo di Buzios, nel bacino pre-sal di Santos. Le tre nuove piattaforme fanno parte del Piano di sviluppo per il mega giacimento petrolifero, che prevede in totale l'istallazione di dodici unità entro il 2029. Obiettivo dell'ambizioso piano di sviluppo di Petrobras è portare la produzione del campo di Buzios oltre i 2 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed), ha affermato la società nella nota informativa per il mercato. Una delle tre Unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico che saranno installate nel campo di Buzios sarà l'unità con la maggiore capacità paese e tra le più grandi al mondo grazie a una capacità di elaborazione giornaliera di 225 mila barili di petrolio e 12 milioni di metri cubi di gas. (Res)