Siria: ministro Esteri condanna "accordo petrolifero" tra curdi e società Usa

- Il ministero degli Esteri di Damasco ha condannato oggi un accordo raggiunto tra una compagnia petrolifera statunitense e l'amministrazione curda semi-autonoma nella Siria nord-orientale, definendolo un "furto" e un attacco alla sovranità del paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa siriana "Sana". La stragrande maggioranza dei giacimenti petroliferi nell'est e nel nord-est del paese non è sotto il controllo di Damasco, ma dei curdi, sostenuti dalle truppe statunitensi. In realtà, né l'amministrazione semi-autonoma curda né le Forze democratiche siriane (Fds) hanno comunicato la questione, mentre i funzionari di Washington hanno confermato l'esistenza di un accordo "per modernizzare i giacimenti petroliferi della Siria nordorientale". Il ministero degli Esteri siriano ha denunciato un "accordo firmato dalla milizia Fds e da una compagnia petrolifera statunitense per rubare il petrolio siriano (...) con il sostegno dell'amministrazione Usa", si legge. La diplomazia di Damasco denuncia "un accordo tra ladri che rubano e ladri che acquistano", vedendolo "come un attacco alla sovranità siriana". La dichiarazione condanna anche "l'approccio Usa ostile alla Siria tramite il furto della ricchezza del popolo siriano e l'impedimento degli sforzi dello Stato nella ricostruzione".(Res)