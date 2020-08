Migranti: Grecia, domani ministro Esteri Dendias riceve governatore Nordreno-Westfalia Laschet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, riceverà domani ad Atene il presidente della regione tedesca della Renania settentrionale-Vestfalia, Armin Laschet. Lo riferisce la diplomazia ellenica. Laschet, candidato alla guida del Partito cristiano democratico (Cdu), sarà accompagnato dal ministro federale tedesco per l'infanzia, la famiglia, i rifugiati e l'integrazione Joachim Stamp. Lo scorso mese le autorità della Renania avevano annunciato il trasferimento sul territorio tedesco di minori non accompagnati dalla Grecia. "Non dobbiamo e non vogliamo lasciare la Grecia da sola", ha detto Laschet nei giorni scorsi. Prevista durante la visita di quattro giorni della delegazione tedesca, anche una tappa a Lesbo, dove Laschet incontrerà i rappresentanti dei centri di accoglienza dei rifugiati e dell Ong impegnate sul campo, oltre ai poliziotti della Renania settentrionale-Vestfalia che attualmente prestano servizio nell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, Frontex, in Grecia.(Gra)