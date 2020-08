Business news: Brasile, governo mette in vendita oltre 100 proprietà in dismissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento del patrimonio del ministero dell'Economia del Brasile ha messo a disposizione alcune delle proprietà del governo che, tramite offerta pubblica, saranno vendute via internet nel corso dei prossimi mesi. Nel primo elenco sono presenti 109 delle 907 proprietà inserite nel piano di dismissioni messo a punto dal governo federale. Le 109 proprietà sono valutate circa 100 milioni di real (16,3 milioni di euro). Secondo il sottosegretario per il coordinamento e la governance del patrimonio dell'Unione, Fernando Bispo, l'aspettativa di incasso per tutte le 907 proprietà messe in vendita, tra edifici, negozi, terreni, e appartamenti liberi o non utilizzati è di circa 1,7 miliardi di real (278 milioni di euro). "Molte di queste proprietà federali sono oggetto di depredazioni e alcune sono a rischio crollo. Questi beni, acquistati da privati rappresentano un'eccellente opportunità per le casse dello stato", ha affermato il sottosegretario in una nota. (Res)