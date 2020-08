Business news: Brasile, confederazione industriali, paese in fondo a classifica competitività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Brasile si conferma al penultimo posto nella classifica di competitività elaborata dalla Confederazione nazionale dell'industria (Cni). Il sondaggio prende in esame 18 paesi con economia simile o paragonabile per uno o più fattori. Nell'edizione di quest'anno dello studio, il Brasile riesce a superare solo l'Argentina, alle prese con una crisi economica strutturale profonda. I paesi più competitivi risultano invece la Corea del Sud, il Canada e l'Australia. La ricerca di Confindustria è basata sulla valutazione di 61 variabili riconducibili a 9 voci principali di indagine. Per la Cni paese ottiene migliore posizionamento quando si analizzano le voci tecnologia e innovazione (ottava posizione), e mercato del lavoro (nona posizione), ma si classifica in fondo quanto alle voci e struttura produttiva (dodicesima posto), fiscalità (penultima posizione) e finanziamento (ultima posizione). (Res)