Business news: Messico, a giugno Pemex produce 1,635 milioni di barili, minimo da gennaio 2019

- La compagnia energetica statale del Messico, Pemex, ha prodotto a giugno una media di un milione e 635 mila barili di petrolio al giorno, un calo del 3,4 per cento su anno. Lo riferisce la stessa Pemex ricordando, nel rapporto sul secondo trimestre del 2020, che il dato risente del taglio di centomila barili a maggio e giugno imposto dall'accordo dei paesi "Opec+". Pemex ricorda inoltre che la produzione è stata sospesa "durante alcuni giorni" a casa del passaggio delle tempeste tropicali Amanda e Cristobal. La produzione si è attestata al livello più basso da gennaio del 2019, quando era arrivata a toccare il recordo storico negativo di 1 milione e 626 mila barili al giorno di media. Considerando anche il risultato dei campi che Pemex opera in associazione con imprese private, la produzione totale di greggio a giugno è stata di 1 milione e 867 mila barili di petrolio al giorno, un calo dello 0,9 per cento su mese. (Res)