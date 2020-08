Business news: Brasile, compagnia aerea Azul completa rinegoziazione debito con creditori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della compagnia aerea brasiliana Azul, John Rodgerson, ha dichiarato di aver concluso la rinegoziazione del debito con i suoi creditori e di aspettarsi entro i prossimi giorni la conclusione dell'accordo di finanziamento con la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes). "Abbiamo chiuso tutte le negoziazioni del debito con fornitori e banche. Tutti sanno che la compagnia soffre a causa della crisi generata dalla pandemia di Covid-19. Non è stato un problema di gestione della Azul che ci ha colpito ma un problema imprevedibile che ha colpito tutto il mondo. Tutti sanno che abbiamo un'azienda solida e in salute, e proprio per questo tutti ci stanno sostenendo in questo momento difficile", ha dichiarato Rodgerson nel corso di un'intervista per "Valor Economico". (Res)