Lombardia: Terzi, ordinanza Tpl in linea con dati sanitari, no ad attacchi strumentali

- L'assessore lombardo a Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, in una nota rivendica l'ordinanza regionale sulla capienza dei mezzi del trasporto pubblico locale, spiegando che "le decisioni assunte dalla Regione Lombardia sono in linea con i risultati dei dati sanitari lombardi delle ultime settimane. E sono in linea con quanto stabilito dalle Regioni confinanti, che ben prima della Lombardia hanno consentito l'aumento della capienza dei mezzi pubblici". "Sorprende, quindi, che le forze di governo contestino la nostra ordinanza ma non abbiano fatto altrettanto, a suo tempo, verso gli analoghi provvedimenti delle altre Regioni del Nord", osserva Terzi, che attacca: "I cittadini hanno bisogno di certezze e non di assistere a liti tra ministri che generano norme contraddittorie. "Le incertezze delle ultime ore segnalano una volta di più - prosegue - la mancanza di una regia a livello nazionale in grado di affrontare la complessità dei problemi. Penso al tema della scuola: con le limitazioni al riempimento dei mezzi c'è il serio rischio che gli studenti nemmeno arrivino in classe, dato che non è realisticamente possibile moltiplicare il numero di autobus o treni da impiegare per il trasporto scolastico". "L'ordinanza di Regione Lombardia va nella direzione di dare risposte anche da questo punto di vista: restiamo aperti al dialogo e alla volontà di trovare soluzioni condivise, ma non accettiamo attacchi strumentali e sconclusionati". (com)