Romania: Iohannis, siamo modello regionale nella lotta all’antisemitismo

- La Romania può essere considerata un modello nella regione per la lotta all’antisemitismo e il riconoscimento dell’Olocausto. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in un messaggio in occasione della Giornata europea in memoria delle vittime rom e sinti dell’Olocausto. “La Romania può essere considerata un modello regionale per quanto riguarda il riconoscimento dell'Olocausto e la lotta all'antisemitismo. Dobbiamo mantenere vivo il ricordo delle vittime e consolidare gli sforzi di contrasto dell'antisemitismo, della xenofobia e della negazione dell'Olocausto”, ha affermato Iohannis ripreso dall'agenzia di stampa "Agerpres". "I rom sono stati vittime di un regime criminale caratterizzato da razzismo, discriminazione, terrore, propaganda, persecuzioni e violazioni dei diritti umani. Ammettiamo, con dolore, che tra gli autori c'erano anche romeni", ha aggiunto il presidente romeno in riferimento ai circa 25mila rom deportati in Transnistria, attuale regione separatista filorussa della Moldova orientale, su ordine dell'allore dittatore romeno e alleato del regime nazista tedesco, Ion Antonescu. Circa 11mila furono le vittime rom registrate. (Rob)