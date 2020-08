Estate: Anas, in primo fine settimana agosto traffico intenso su rete stradale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo fine settimana dell'esodo estivo è stato caratterizzato da traffico intenso, per l'intera giornata di ieri e nella mattinata di oggi, lungo i circa 30 mila km di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane). La circolazione ha subito rallentamenti, soprattutto nella giornata di sabato 1 agosto, anche a causa di alcuni incidenti. Si ricorda che i mezzi pesanti non potranno circolare fino alle 22 di questa sera. Nel prossimo week end, contrassegnato da bollino nero nella giornata di sabato 8 agosto, si prevede un incremento dei volumi di traffico per le ultime grandi partenze verso le località di vacanza. (segue) (com)