Estate: Anas, in primo fine settimana agosto traffico intenso su rete stradale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle regioni del centro traffico intenso in Toscana sulla SS1 "Aurelia", nel Lazio lungo le statali 148 "Pontina" e 7 "Appia" in direzione del Garigliano, in Abruzzo sulla statale 16 "Adriatica". Nelle Marche, per consentire la fluidità del traffico in questo periodo e gli spostamenti in direzione del versante adriatico, Anas ha aperto al traffico il nuovo tratto di 3,5 km della strada statale 76 "della Val d'Esino" tra Albacina e la galleria Sassi Rossi di Genga nel comune di Fabriano. (segue) (com)