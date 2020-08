Business news: Messico, esportazioni in aumento del 75,57 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni hanno registrato in Messico un aumento del 75,57 per cento a giugno, rispetto al mese precedente. Lo rende noto l’Ufficio di geografia e statistica nazionale (Inegi). L’incremento di deve all’aumento del 76,93 per cento delle esportazioni non petrolifere e del 49,67 per cento di quelle non petrolifere. Le importazioni hanno registrato un aumento mensile del 22,24 per cento, dovuto a un incremento del 23,08 per cento delle importazioni non petrolifere e dell’11,08 per cento di quelle petrolifere. (Res)