Business news: Brasile, produzione di acciaio calata del 18 per cento nel primo semestre 2020

- La produzione di acciaio grezzo in Brasile è diminuita del 17,9 per cento nel primo semestre di quest'anno, totalizzando un volume di 14.219 milioni di tonnellate, rispetto ai 17.324 milioni di tonnellate prodotti nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo rende noto l'istituto Acciaio Brasile, sottolineando che "il calo è da attribuire allo stop di 13 altoforni disposto nell'ambito delle misure di contenimento della pandemia del nuovo coronavirus. Soltanto tre sono già tornati in attività", ha dichiarato il presidente di Acciaio Brasile, Marco Polo de Mello Lopes. Anche le attività di otto acciaierie e tre industrie produttrici di lamine sono state sospese a causa della crisi. Nei primi sei mesi del 2020, le vendite sul mercato interno sono diminuite del 10,5 per cento. (Res)