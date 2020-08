Italia-Serbia: Di Maio su arrivo team medico a Belgrado, "siamo da sempre paese solidale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è da sempre un paese solidale: per questo oggi è partito dall’Italia un team sanitario per andare a supportare i nostri amici serbi. Lo ha scritto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook. "Gli italiani sono persone meravigliose che hanno sempre aiutato chi ha affrontato momenti difficili. Questo comportamento ci ha permesso di ricevere solidarietà da molti Stati durante la pandemia. Nelle settimane di sofferenza, mentre avevamo bisogno di mascherine e materiale sanitario, mentre i nostri medici e infermieri affrontavano turni infiniti, ci sono stati Paesi che ci hanno aiutato mandandoci personale e dispositivi medici", ha scritto il ministro.In merito all'invio del team in Serbia, Di Maio ha ricordato che "durante quelle settimane più volte ho detto che non ci saremmo mai dimenticati di chi aveva deciso di darci una mano.Di chi aveva dimostrato vicinanza al nostro popolo. Se vogliamo aiuto, non possiamo girarci dall’altro lato mentre altri popoli provano la stessa sofferenza che abbiamo provato anche noi"."Un ringraziamento sentito al nostro personale medico che con serietà e competenza andrà a dare supporto alle strutture sanitarie serbe", ha concluso il titolare della Farnesina. (Res)